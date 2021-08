Mit einem Gedenkgottesdienst im Aachener Dom wird heute an die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli erinnert.

Zu dem ökumenischen Gottesdienst werden Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble sowie Spitzenvertreter der betroffenen Bundesländer und Nachbarstaaten erwartet. Auch Flutopfer, Helfer und Notfallseelsorger sind eingeladen. In Nordrhein-Westfalen wehen zum Gedenken an die Opfer die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast.



Durch Hochwasser und Starkregen waren am 14. und 15. Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt. Die Naturkatastrophe war eine der folgenschwersten in der Geschichte der Bundesrepublik. Bund und Länder wollen für den Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.