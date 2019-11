Das Hochwasser in Venedig hat Schäden im weltberühmten Markusdom hinterlassen.

Betroffen seien unter anderem mehrere Bodenmosaiken mit Darstellungen von Pfauen und einem Blumenteppich, teilte der Prokurator Campostrini mit. Bei einigen Marmorsäulen sei die Basis in Teilen gesprungen. Venedig war in der vorigen Woche von den stärksten Hochwassern seit Jahrzehnten betroffen gewesen. Der Markusplatz und das Innere des Doms waren überflutet, die Krypta lief voll. Der Markusdom wurde im 11. Jahrhundert nach byzantinischem Vorbild erbaut. Seinen Namen hat er nach dem Evangelisten Markus, dem Stadtheiligen Venedigs.



Der Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Anders Levermann, rechnet langfristig wegen der Küstenlage und der Errichtung Venedigs auf Pfählen mit einem Untergang der Stadt. Für jedes Grad, um das sich die Erde erwärmt, werde man den Berechnungen zufolge einen Anstieg des Meeresspiegels um etwa zweieinhalb Meter erleben, sagte er dem Portal "Zeit online". Das passiere zwar sehr langsam und möglicherweise erst innerhalb Hunderten von Jahren, aber langfristig werde Venedig unter dem Spiegel der Weltmeere liegen. Selbst wenn das das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten würde, müsse man auf lange Sicht mit etwa fünf Metern Meeresspiegelanstieg rechnen. "Venedig wird definitiv untergehen", betonte Levermann. Große Küstenstädte wie Hamburg, Shanghai, Hongkong oder auch New York müssten sich ebenfalls darauf einstellen, dass dann weite Teile meterweit unterhalb des Meeresspiegels liegen.