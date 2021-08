Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat einen Wiederaufbaufonds für die von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebiete vorgeschlagen.

Der Kanzlerkandidat der Union sagte bei einem Besuch in Schleiden im Hochwassergebiet, er wolle sich auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz für ein entsprechendes Bundesgesetz einsetzen, das noch im September von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden könnte. Laschet sagte, man brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern.



Zudem sprach sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident für eine Sonderregelung in der Insolvenzordnung für von der Flut betroffene Unternehmen aus. Wie bereits bei der Coronahilfe sollten Betriebe, die kurzfristig Liquidität verloren hätten, nicht zum Insolvenzrichter gehen müssen, so Laschet.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.