SPD-Fraktionschef Mützenich fordert eine baldige Sondersitzung des Bundestages, um nach der Hochwasserkatastrophe einen Wiederaufbaufonds auf den Weg zu bringen.

Mützenich sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, aus Sicht seiner Partei sollte das Parlament noch während der Sommerpause über die gesetzlichen Voraussetzungen beraten und schnell entscheiden. All dies könne noch im August geschehen. Es zähle jeder Tag. Unabhängig davon könnten aber bereits in diesen Tagen - über die Soforthilfe hinaus - erste Bundesmittel für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden, betonte der SPD-Politiker.



Bei dem Hochwasser waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen waren Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In den Katastrophengebieten wurden viele Häuser, Brücken und Straßen zerstört.

