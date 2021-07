Auch in weiteren Teilen Deutschlands und Europas haben starke Regenfälle für Überflutungen gesorgt.

Im Südosten Bayerns war das Berchtesgadener Land besonders betroffen. Wie am Nachmittag bekannt wurde, müssen dort weitere Häuser evakuiert werden. Mindestens ein Mensch ist in Folge des Hochwassers ums Leben gekommen. Das Unwettergebiet reicht bis nach Passau. In der Nacht fiel zudem in Österreich heftiger Regen. Teile der Altstadt wurden etwa in Hallein an der Grenze zu Bayern überflutet.



Regenfälle sorgten auch in Teilen Sachsens für Überschwemmungen. In der Sächsischen Schweiz waren einige Gemeinden nicht mehr erreichbar. Auch eine Bahnverbindung ins benachbarte Tschechien wurde gesperrt. Auch in Italien haben starke Regenfälle in verschiedenen Landesteilen für Überflutungen und anschwellende Flüsse gesorgt. Allein auf Sizilien mussten die Einsatzkräfte Berichten zufolge mehrere hundert Mal ausrücken.



Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.