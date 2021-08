In Nordrhein-Westfalen soll es bald bessere Hochwasser-Vorhersagen für kleine Flüsse geben.

Es gehe darum, die Vorwarnzeit für die Pegelstände zu verlängern, sagte NRW-Umweltministerin Heinen-Esser in Düsseldorf. Derzeit blieben oft nur wenige Stunden, um die Menschen zu warnen. Allerdings werde es nicht möglich sein, wie etwa am Rhein, die Pegelstände drei Tage vorherzusagen.



Zum Verfahren erläuterte die Ministerin, dass in dem künftigen Hochwasser-Warn-Programm die vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Regenmengen in zu erwartende Pegelstände umgerechnet würden. Auch der technische Hochwasserschutz für kleine Flüsse müsse verbessert werden, so Heinen-Esser.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.