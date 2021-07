Die bayerischen Hochwasseropfer sollen 50 Millionen Euro Soforthilfe vom Land erhalten.

Das kündigte Ministerpräsident Söder im Bayerischen Rundfunk an. Zusätzlich zu den 300 Millionen Euro des Bundes werde Bayern 50 Millionen Euro bereitstellen. Die Landesregierung befasst sich am Vormittag mit der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Oberbayern und der Unterstützung der Betroffenen.



Im südöstlichen Landkreis Berchtesgadener Land hatten am Wochenende heftige Unwetter in einigen Orten rund um Watzmann und Königssee für Erdrutsche und Überflutungen gesorgt. Der Schaden geht in die Millionen.

