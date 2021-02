Die Hochwasserlage in Deutschland bleibt angespannt.

Wegen Tauwetters und Regens sollen die Pegel in den kommenden Tagen weiter steigen. In Köln liegt der Pegel derzeit bei knapp 8 Metern. Für Mittwochmorgen wird mit einem Höchststand von 8,5 Metern gerechnet, erklärte das Hochwassermeldezentrum Rhein. Die bisher getroffenen Schutzmaßnahmen reichten jedoch aus.



Am Wochenende wurden die ersten Hochwassermarken überschritten, die Schifffahrt auf manchen Strecken im Süden des Landes eingestellt. Nach starken Schneefällen war der Fernverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands kurzzeitig lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.