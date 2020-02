Hochwasser an Mosel und Rhein sorgt für Beeinträchtigungen in Rheinland-Pfalz.

In der Stadt Zell (Mosel) kam das Wasser in der Nacht bis auf etwa zehn Zentimeter an das obere Ende der Hochwasserschutzmauern heran, wie die dortige Polizei mitteilte. Zwischen Cochem und Koblenz mussten mehrere Abschnitte von zwei Bundesstraßen gesperrt werden. Bei Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet, wird das Rhein-Hochwasser voraussichtlich weiter steigen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Schneeschmelze und Regenfälle im Süden und Südwesten Deutschlands zu Überschwemmungen und Schäden geführt.