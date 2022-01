Hochwasser-Prognosen in NRW sollen verbessert werden. (David Young/dpa)

Umweltministerin Heinen legte dazu einen Zehn-Punkte-Plan vor. Unter anderem sollen künftig auch an kleineren Flüssen Systeme installiert werden, mit denen Hochwasser-Ereignisse frühzeitig vorhergesagt werden können. Ein Testbetrieb werde bereits im Frühjahr an zwölf Flüssen gestartet, sagte die CDU-Politikerin. Ziel sei auch, Berichte von Metereologen und Hydrologen verständlicher zu machen. In Nordrhein-Westfalen gelten 438 Gewässer als Risikogewässer.

Im Juli letzten Jahres waren allein in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen durch das Hochwasser nach starken Regenfällen ums Leben gekommen. Es entstanden Schäden von 13 Millarden Euro.

