Wegen Hochwassers ist die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe eingestellt worden.

Am Pegel Maxau wurde der Wasserstand von 7,5 Metern in der Nacht überschritten, wie die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mitteilte. Die Experten rechnen damit, dass das Wasser in Maxau bis zum Abend auf bis zu 8,30 Meter steigt.



Köln und Bonn bereiten sich angesichts steigender Pegelstände des Rheins seit gestern mit Schutzmaßnahmen auf Hochwasser vor.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.