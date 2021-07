Bundesinnenminister Seehofer hat nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland unkomplizierte Soforthilfen zugesichert.

Der CSU-Politiker sagte bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler, außerdem stehe der Wiederaufbau an - und dafür würden dann Milliardensummen benötigt.



Die Bundesregierung will am Mittwoch erste Beschlüsse fassen. Die "Rheinische Post" berichtet, die Soforthilfen sollten mindestens 400 Millionen Euro umfassen, gegebenenfalls auch mehr. Der Bund trage die eine Hälfte, die betroffenen Länder die andere. Zuvor hatte das Bundesfinanzministerium betont, die Fluthilfen seien eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern.



Bei der Hochwasserkatastrophe kamen mehr als 160 Menschen ums Leben. Das Ausmaß der Schäden ist noch immer kaum einzuschätzen. Zahlreiche Häuser, Firmengebäude, Straßen und Brücken wurden zerstört. Es gibt massive Beschädigungen an Bahngleisen auf einer Länge von 600 Kilometern - an der Ahrstrecke ebenso wie an der Eifelstrecke von Köln nach Trier. Die Strom- und Trinkwasserversorgung ist vielerorts ebenso betroffen wie das Mobilfunknetz.

