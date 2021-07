Im Bundestag geht es bei einer Sondersitzung des Innenaussusses um mögliche Versäumnisse von Behörden im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe in Westdeutschland. Die Abgeordneten wollen darüber beraten, ob der Bund künftig mehr für den Katastrophenschutz tun sollte. Bisher liegt die Verantwortung bei akuten Gefahren - und Katastrophenlagen bei den Ländern und in den einzelnen Kommunen.

Nach der Unwetterkatastrophe vom 14. Juli mit mindestens 179 Toten allein in Westdeutschland gab es massive Kritik an möglichen Abstimmungsversäumnissen der Behörden durch das föderale System. Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, Schuster, berichten im Innenausschuss über die Abläufe der Alarmierungsverfahren. Es geht auch um mögliche Schlussfolgerungen daraus. Bereits im März hatten Seehofer und Schuster ein Konzept für eine Neuausrichtung des BBK vorgelegt, nach dem Bund und Länder im Krisenfall enger zusammenarbeiten sollen.



Von Politikern verschiedener Parteien kommt erneut Kritik am Katastrophenschutz in Deutschland. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte der "Schwäbischen Zeitung", das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK müsse aufgewertet werden. In seiner aktuellen Form könne die Behörde zu wenig gestalten. Bund, Länder und Kommunen müssten sich grundsätzlich besser vernetzen.



Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, verurteilte die von Verkehrsminister Scheuer, CSU, gemeinsam mit Tschechien beschlossene Vertiefung der Elbe. Angesichts der Hochwasserkatastrophe grenze diese Entscheidung fast an Realitätsverweigerung, so Kellner gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Grünen wollen heute ein Konzept zur Reform des Katastrophenschutzes vorstellen. Dabei steht auch die Forderung nach einer Grundgesetzänderung im Raum.

