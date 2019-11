In Venedig drohen die Wassermassen wieder zu steigen.

Die norditalienische Stadt hat für heute erneut die höchste Warnstufe ausgerufen. Das Wasser soll bis zu Mittag einen Stand von 160 Zentimetern erreichen. Dies hätte zur Folge, dass die Lagunenstadt erneut zu großen Teilen unter Wasser steht. Städtische Museen und viele öffentliche Gebäude bleiben geschlossen.



Bereits am Dienstag hatte die höchste Flut seit mehr als 50 Jahren große Schäden in Venedig angerichtet. Auch der Markusplatz und die Krypta des Markusdoms standen unter Wasser.



Wetterexperten warnen unterdessen vor Sturm und schweren Niederschlägen in weiten Teilen Italiens. In Südtirol bereiteten sich die Einsatzkräfte auf neue Schneefälle vor. In tausenden Haushalten fiel dort wegen starken Schneefalls bereits am Freitag der Strom aus.