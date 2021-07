Nach der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland wird ersichtlich, wie unzureichend viele Städte und Dörfer auf die schweren Unwetter vorbereitet waren. Zugleich warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass solche Extremwetterlagen aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich häufiger auftreten werden - und fordern städtebauliche Maßnahmen zum Schutz.

Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, Claudia Kemfert, forderte eine bessere Risikovorsorge. Man könne es sich nicht leisten, nicht zu handeln. Die betroffenen Gebiete seien generell zu bebaut und die Böden zu versiegelt gewesen, um gegen die Wassermassen anzukommen, erklärte Kemfert im WDR Hörfunk. Stattdessen brauche es mehr Grünflächen, auf denen das Wasser versickern könne und mehr Investitionen in Flutwände. Außerdem müsse der Klimaschutz verbessert werden. Die diese Woche von der EU vorgestellten Klimaschutzmaßnahmen bezeichnete Kemfert als ambitioniert, aber nicht ausreichend. Deutschland sei hier in einer Schlüsselposition und müsse als Vorreiter vorangehen.



Die Auswirkungen von Unwettern wie dem jetzigen hätten durch eine nachhaltigere Politik gemindert werden können, erklärte der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND in Nordrhein-Westfalen, Holger Sticht, im Deutschlandfunk. Demnach versiegele man allein in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt pro Tag acht Hektar, also elf Fußballfelder, für den Bau von Siedlungen und Verkehrsflächen.

Deutscher Wetterdienst: Entwässerungssysteme sind nicht für Klimawandel geeignet

Der Niederschlagsexperte des Deutschen Wetterdienstes, Andreas Becker, hält die Entwässerungssysteme von Siedlungen in Deutschland nicht für den Klimawandel geeignet. Der Leiter des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie erklärte im Deutschlandfunk, die Entwässerung sei auf Kante genäht. Entwässerungssysteme wie etwa Kanäle seien so bemessen, dass sie bei solchen Niederschlagsereignissen geplant versagen, die seltener als alle 20 Jahre vorkommen. Bei einem stabilen Klima seien die Schäden dann vertretbar. Becker rechnet aber damit, dass ein solches Extremwetter aufgrund des Klimawandels nun etwa alle fünf Jahre vorkommen wird. Dann spüre man ein anderes Verhältnis zwischen dem Präventionsaufwand und den hohen Schäden. Einfach dickere Rohre und Kanäle zu verbauen ist für den Experten allerdings keine Lösung. Der Aufwand wäre enorm, sagt er. Und man wisse nicht, wie groß die Rohre sein müssten, denn das Klima wandele sich ja immer weiter. Becker schlägt vor, zu berechnen, wo das Wasser in einem Ort bei Starkregen hinläuft. Dann müsse man schauen, was man tun könne, damit das Wasser möglichst glimpflich ablaufe.



Auch die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker schlug eine andere Stadtplanung vor. Die Infrastruktur müsse nun zügig angepasst werden. Beim Wiederaufbau müsse darauf geachtet werden, die Keller zu verstärken. Zudem müssten Brücken angehoben werden. Bei der Flutkatastrophe waren auch einige Brücken zerstört worden. Die Expertin für Stadtentwicklung an der Universität Siegen sprach sich weiterhin für die Etablierung eines Frühwarnsystems aus, das agiler auf ähnliche Extremwetter reagiere. Viele Menschen seien von den Wassermassen überrascht worden.

Mehr Kontrollen von Bauwerken

Der Wasserbauexperte der Technischen Universität Darmstadt, Boris Lehmann, betonte, es brauche in potenziell gefährdeten Gebieten in Zukunft mehr Kontrollen von Bauwerken. Mit Hilfe von Simulationswerkzeugen könne man überprüfen, wo sich Schadenspotenziale bei Starkregenszenarien befänden. Wenn man solche Schwachstellen frühzeitig erkenne, könne man mit Konzepten zur Wasserführung oder –rückhaltung gezielt präventiv tätig werden.



Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.