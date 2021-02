Auf dem Rhein können wegen des sinkenden Wasserstandes wieder Schiffe fahren.

Ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein erklärte in Köln, dort sei der Pegelstand am Morgen unter die Grenze von 8 Metern 30 gesunken. Damit sei der Fluss für die Schifffahrt wieder freigegeben. Es gebe allerdings noch einige Einschränkungen. So müssten die Schiffe im mittleren Flussdrittel fahren und ihre Geschwindigkeit reduzieren, um Wellenschlag auf die Dämme zu vermeiden. Es wird erwartet, dass sich die Lage in den kommenden Tagen weiter entspannt.

