Rund eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser ist im Rhein-Erft-Kreis der Katastrophenfall aufgehoben worden.

Das gaben die dortigen Behörden bekannt und begründeten dies unter anderem mit der Sicherung der von den Fluten beschädigten Steinbachtalsperre. Im Rhein-Erft-Kreis war der Stadtteil Erftstadt-Blessem besonders betroffen. Landrat Rock erklärte, es grenze an ein Wunder, dass bis heute keine Vermissten und Toten zu vermelden seien. Er bedankte sich bei allen Helfern für ihren Einsatz im Katastrophengebiet. Die große Hilfsbereitschaft der Menschen habe ihn tief beeindruckt.



Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe erhielt nach eigenen Angaben binnen einer Woche bereits mehr als 36 Millionen Euro an Spenden für die westdeutschen Hochwasser-Opfer. Geschäftsführer Mann sagte in Bonn, eine solche Hilfsbereitschaft habe man bislang kaum erlebt.



In Rheinland-Pfalz wurde die Zahl der Todesopfer bei den Überschwemmungen um vier auf 132 noch oben korrigiert. 149 Menschen werden dort noch vermisst.

