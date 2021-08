Unionskanzlerkandidat Laschet hat sich dafür ausgesprochen, die Insolvenzantragspflicht für Betriebe in den Hochwassergebieten länger als geplant auszusetzen.

Das Bundeskabinett hatte vereinbart, die bei drohender Zahlungsunfähigkeit bestehende Pflicht zum Insolvenzantrag in den Regionen bis Ende Oktober vorübergehend aufzuheben. Das reiche nicht, sagte Laschet der "Rhein-Zeitung". Es müsse eine Aussetzung bis Januar nächsten Jahres geben. Er erwarte von der Bundesregierung, dass sie ihren Vorschlag in diesem Sinne überarbeite. Unionsfraktionsvize Frei schloss sich der Forderung an. Zuvor gesunde Unternehmen sollten nicht durch die Hochwasserkatastrophe in den Ruin getrieben werden, sagte er.



Über die Rechtsänderung wird der Bundestag voraussichtlich am 25. August in einer Sondersitzung wegen der Flut beraten.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.