In den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands werden noch rund 170 Menschen vermisst.

Das teilte die Polizei in Koblenz mit. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Todesopfer weiter steige. Demnach starben bislang mindestens 160 Menschen. Man habe noch nicht alle Orte erreichen können. Nach Angaben des Energiekonzerns Eon waren auch heute noch etwa 30.000 Menschen ohne Strom. Die Lage in den betroffenen Regionen stabilisierte sich mittlerweile.

Seehofer plant Soforthilfe

Bundesinnenminister Seehofer schätzt die Kosten für den Wiederaufbau auf mehrere Milliarden Euro. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, soll es eine Soforthilfe von Bund und Ländern in Höhe von mindestens 400 Millionen Euro geben.



Seehofer betonte beim Besuch an der Steinbachtalsperre im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen zudem, er halte die föderale Struktur des Katastrophenschutzes für richtig. Bund, Länder und Kommunen müssten sich aber auch gemeinsam Gedanken machen, welche Lehren aus dem Krisenmanagement zu ziehen seien.



Der Deutsche Feuerwehrverband forderte ein Forschungszentrum für Krisenmanagement. Es fehle eine Institution, die Lösungen für zukünftige Herausforderungen entwickle.

Noch kein Überblick über Schäden

Das Ausmaß der Schäden ist noch immer kaum einzuschätzen. Zahlreiche Häuser, Firmengebäude, Straßen und Brücken wurden zerstört. Es gibt massive Beschädigungen an Bahngleisen auf einer Länge von 600 Kilometern - an der Ahrstrecke ebenso wie an der Eifelstrecke von Köln nach Trier. Die Strom- und Trinkwasserversorgung ist vielerorts ebenso betroffen wie das Mobilfunknetz.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.