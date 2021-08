Der Malteser Hilfsdienst stockt seine Soforthilfe-Gelder für Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf.

Für die Bundesländer stünden nun jeweils fünf statt bisher drei Millionen Euro zur Verfügung, teilte die katholische Organisation in Köln mit. Hinzu komme eine weitere Million Euro für akute Hilfsmittel und Sachgüter wie etwa Trocknungsgeräte, Waschmaschinen, Stromaggregate und Werkzeuge.



Der Malteser Hilfsdienst zahlt nach eigenen Angaben in rund 20 Orten einmalig 2.500 Euro an Haushalte aus, die Schäden von mehr als 5.000 Euro nachweisen. Dafür stimme sich die Organisation mit den Gemeindeverwaltungen ab. Bereits jetzt habe sich dafür eine vierstellige Zahl an Betroffenen angemeldet.

