Nach dem Hochwasser und den schweren Überschwemmungen im Rhein-Erft-Kreis werden nach Angaben der Polizei keine Menschen mehr vermisst.

Seit Dienstag seien noch fünf Personen ermittelt worden, deren Verbleib unbekannt gewesen sei, hieß es. Damit ist nach den bisherigen Erkenntnissen im Kreisgebiet niemand durch die Katastrophe ums Leben gekommen. In den übrigen Gebieten in Nordrhein-Westfalen starben insgesamt 47 Menschen.



Weiter besorgniserregend ist die Lage in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten. Hier gelten noch zahlreiche Menschen als vermisst, im besonders betroffenen Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz sind es allein 155 Personen. Die Zahl der Toten erhöhte sich den Angaben zufolge auf mehr als 170.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.