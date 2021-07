Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft spricht sich nach der Hochwasserkatastrophe für mehr Prävention aus, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen.

Hauptgeschäftsführer Asmussen sagte im Deutschlandfunk, man sehe seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen Anstieg von Extremwetterlagen. Neben der Entsiegelung von Flächen müsse auch ein Bebauungsverbot in extrem hochwassergefährdeten Gebieten in Betracht gezogen werden. Asmussen wies zudem darauf hin, dass in Deutschland weniger als 50 Prozent der Gebäude gegen Elementarschäden versichert seien. Man gehe nach einer vorläufigen Schätzung in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von versicherten Hochwasserschäden zwischen vier und fünf Milliarden Euro aus.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll voraussichtlich ab dem Sommer kommenden Jahres Warnmeldungen auf alle Mobiltelefone in gefährdeten Gebieten verschicken können. Das sogenannte Cell Broadcast solle bis dahin einsetzbar sein, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und beruft sich auf Regierungskreise.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.