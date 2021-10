Die "Aktion Deutschland Hilft" hat nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 260 Millionen Euro an Spenden gesammelt.

Diese hohe Spendenbereitschaft sei beispiellos, erklärte das Bündnis. Die Hilfsorganisationen haben nach eigenen Angaben in mehr als 80 Kommunen in den Hochwassergebieten Unterstützung geleistet, etwa bei den Aufräumarbeiten und der medizinischen Versorgung. Der Malteser Hilfsdienst teilte mit, dass Soforthilfen in Höhe von bis zu 2.500 Euro an bislang 2.400 Haushalte ausgezahlt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.