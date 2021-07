Die Bundesregierung hat Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen.

Finanzminister Scholz teilte nach der Kabinettssitzung in Berlin mit, es würden zunächst 400 Millionen Euro veranschlagt. Davon trage der Bund die Hälfte. Die andere Hälfte soll von den Ländern kommen. Der SPD-Politiker betonte, wenn mehr Geld benötigt werde, stelle man mehr zur Verfügung.



Innenminister Seehofer sagte, die Soforthilfen seien für diejenigen gedacht, die ihr ganzes Hab und Gut verloren hätten. Er sprach von einer Tragödie, die er in dieser Form noch nie erlebt habe. Der CSU-Politiker unterstrich, die Einsätze von Technischem Hilfswerk, Bundespolizei und Bundeswehr werde man den Kommunen nicht in Rechnung stellen.



Neben den Soforthilfen plant die Bundesregierung auch, den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Man müsse nicht zögern, damit zu beginnen. Scholz sprach von einem großen langfristigen Projekt und verwies darauf, dass nach der letzten Hochwasserkatastrophe 2013 bis heute sechs Milliarden Euro benötigt worden seien.



