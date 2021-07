Nordhrein-Westfalen will 200 Millionen Euro Soforthilfe für Opfer der Hochwasserkatastrophe bereitstellen. Das kündigte Ministerpräsident Laschet an.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte für Betroffene Hilfen von bis zu 3.500 Euro pro Haushalt beschlossen. In Bayern können Privathaushalte bis zu 5.000 Euro bekommen. Das Volumen beträgt im Freistaat insgesamt 50 Millionen Euro.



Die Bundesregierung will heute die Voraussetzungen für Hilfen im Umfang von 400 Millionen Euro schaffen. Die Summe soll je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern aufgebracht werden. Damit sollen die schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur beseitigt und besondere Notlagen überbrückt werden. Außerdem ist ein Aufbaufonds geplant. Über dessen Höhe wird allerdings erst entschieden, wenn das Ausmaß der Schäden in den nächsten Wochen genauer absehbar ist. Zur Bewältigung sollen auch Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragt werden.



Die Zahl der Hochwasser-Toten im gesamten Katastrophengebiet wird mittlerweile mit mindestens 170 angegeben. Noch immer werden etliche Menschen vermisst.

