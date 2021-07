Bundespräsident Steinmeier besucht heute den von der Hochwasserkatastrophe besonders betroffenen Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen.

Nach Angaben der NRW-Staatskanzlei will sich Steinmeier gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet in Erftstadt ein Bild von den Zerstörungen machen und mit Helferinnen und Helfern sprechen. In Erftstadt waren Häuser unterspült worden und eingestürzt. Es kam zu Erdrutschen, die mehrere große Krater aufrissen. Bundeskanzlerin Merkel plant für Sonntag einen Besuch der betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock traf nach dem Abbruch ihres Urlaubs bereits in den Krisengebieten ein. Die Lage dort ist weiterhin vielerorts unübersichtlich und angespannt. Die Zahl der Menschen, die ums Leben gekommen sind, wird inzwischen mit 108 angegeben.



Zum Gedenken an die Opfer wehen in Nordrhein-Westfalen die Fahnen an zahlreichen Gebäuden auf Halbmast. Innenminister Reul ordnete Trauerbeflaggung bis Montag für alle Dienstgebäude an. Auch in Rheinland-Pfalz hängen die Flaggen auf Halbmast.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.