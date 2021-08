Der Deutsche Wetterdienst hat den Vorwurf zurückgewiesen, zu ungenau vor dem verheerenden Hochwasser Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen gewarnt zu haben.

Aus der Warnchronologie werde ersichtlich, dass das Ereignis meteorologisch erkennbar und vorhersagbar war, erklärte der DWD. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hatte in einem Bericht für den Landtag dem Wetterdienst vorgeworfen, dass seine Angaben nicht präzise gewesen seien. Dem hielt der DWD entgegen, man habe frühzeitig vor länger anhaltenden Niederschlags-Ereignissen mit in der Region zuvor kaum dagewesenen Mengen gewarnt.



Die Schwierigkeit sei allerdings die Vorhersage, wo genau sich Gewitter- und Starkregen einstellten und ob sie eventuell mehrfach denselben Ort träfen. Weiter hieß es, das bestehende Beratungsangebot des DWD mit direktem Austausch sei nach den vorliegenden Informationen augenscheinlich zu wenig genutzt worden.

Buhrow verteidigt WDR

Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Buhrow, verteidigte auch seinen Sender gegen Kritik. Bereits am Morgen des 12. Juli habe der WDR auf den bevorstehenden Starkregen hingewiesen und am Tag darauf die Unwetterwarnungen in seinen Programmen weitergegeben, sagte Buhrow bei der öffentlichen Sitzung des WDR-Rundfunkrats in Köln.



Im Juli hatte der WDR nach Kritik an seiner Unwetter-Berichterstattung Fehler eingeräumt. Als sich die Lage ab spätestens dem Abend des 14. Julis dramatisch zugespitzt habe, habe man zwar mehrfach ausdrücklich vor Lebensgefahr in bestimmten Gegenden gewarnt und lokale Warnmeldungen der Behörden redaktionell verarbeitet, hieß es in einer WDR-Erklärung vom 22. Juli. Dies hätte aber engmaschiger passieren müssen, zum Beispiel mit einer durchgehenden Sondersendung bei WDR 2.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.