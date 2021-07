Nach den schweren Unwetterschäden im Westen Deutschlands gibt es in der Politik unterschiedliche Ansichten bezüglich einer möglichen Versicherungspflicht gegen Elementarschaden.

Bundeskanzlerin Merkel lehnte eine verpflichtende Elementarschadensversicherung für Hausbesitzer ab. Sie sagte bei ihrem Besuch im rheinland-pfälzischen Schuld, die Versicherungsbeiträge könnten Einzelpersonen und Unternehmen in Hochwassergebieten schnell "total überfordern". Man müsse deshalb staatlicherseits überlegen, was man tun könne und etwa über eine Art Umlagesystem nachdenken. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach sich dagegen für eine verpflichtende Versicherung aus, bei der die Kosten auf alle Versicherungsnehmer umgelegt würden.



Der Bürgermeister von Schuld, Lussi, verwies darauf, dass viele der derzeit betroffenen Hausbesitzer über keine solche Elementarschadenversicherung verfügten. Lussi erwartet eine sehr große Schadenssumme. Ein Sachverständiger sei allein in Schuld, das knapp über 700 Einwohner zähle, in einer ersten Schätzung auf 31 bis 48 Millionen Euro gekommen, sagte er.

Versicherungsbranche warnt vor unbezahlbaren Schäden

Die Versicherungsbranche geht davon aus, dass das aktuelle Jahr eines der schadenträchtigsten der jüngeren Vergangenheit wird. Sie fordert als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe die Politik zum Umdenken auf. "Klimafolgenanpassung kommt vielerorts zu kurz", kritisierte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in der "Welt am Sonntag". Noch immer werde in Überschwemmungsgebieten gebaut, würden Flächen ungehindert versiegelt, stauten sich auf kommunaler Ebene Investitionen in Präventionsmaßnahmen. Hier gelte es umzusteuern, sonst setze sich eine Spirale aus weiteren Katastrophen und steigenden Schäden in Gang, die erst teuer und irgendwann unbezahlbar würden.

