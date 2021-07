Nach den Erfahrungen mit der Hochwasserkatastrophe fordern die Landkreise in Rheinland-Pfalz ein Warnsystem mit neuen Sirenensignalen.

Die digitale Alarmierung funktioniere nicht, wenn kein Strom da sei, sagte der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags Rheinland-Pfalz, Müller der Deutschen Presse-Agentur. Die etablierten Signale etwa zum Fliegeralarm oder zum ABC-Alarm bei einem Angriff mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen seien nicht mehr zeitgemäß. "Ich halte vier bis fünf neue Signale für zwingend erforderlich." Dazu sollte auch ein Signal gehören, sich auf keinen Fall in Kellerräumen aufzuhalten.



Zuvor hatte Müller schon im Deutschlandfunk (Audio-Link)gesagt, die Frühwarnsysteme müssten überarbeitet werden. Er sprach von einer Art Springflut, die binnen fünf Minuten die Stromtrafos weggerissen habe. Darum habe es keinen Strom für den Mobilfunk und die Warnapps gegeben.

"Monumentales" Versagen der deutschen Behörden

Eine britische Wissenschaftlerin warf den deutschen Behörden "monumentales" System-Versagen bezüglich der Flutkatastrophe vorgeworfen. Klare Hinweise, die im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems EFAS bereits vier Tage vor den ersten Überschwemmungen herausgegeben wurden, seien offenbar nicht bei der Bevölkerung angekommen, sagte Hannah Cloke von der Universität Reading der "Times". Die Forscherin war am Aufbau des European Flood Awareness Systems beteiligt, das nach den verheerenden Überschwemmungen an Elbe und Donau im Jahr 2002 gegründet wurde.

"Das hat Menschenleben gekostet"

Auch aus der Politik kamen deutliche Vorwürfe. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Theurer, sprach von einem Systemversagen, für das Innenminister Seehofer die Verantwortung trage. Die rechtzeitigen Warnungen der Meteorologen seien weder von den Behörden noch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinreichend an die Bürger kommuniziert worden. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Wellsow forderte den Innenminister zum Rücktritt auf. Der SPD-Politiker Lauterbach sagte der "Rheinischen Post", beim Katastrophenschutz sei man genau so schlecht vorbereitet wie beim Pandemie-Schutz. Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen betonte, die Behörden seien offenbar weit im Vorfeld informiert gewesen und hätten dennoch nicht gehandelt. "Das hat Menschenleben gekostet", hieß es in einer Mitteilung.

Behörden verweisen auf föderale Struktur

Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, wies die Kritik zurück. Er sagte im Deutschlandfunk, die Warninfrastruktur habe funktioniert. Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte in Berlin, beim Bevölkerungsschutz seien die Aufgaben auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Der Bund stelle eine Warn-Infrastruktur zur Verfügung - und diese technischen Instrumente hätten funktioniert.



Das nordrhein-westfälische Innenministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, man habe Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes an Städte und Kreise weitergeleitet. Auch das Ministerium betont, über Schutzmaßnahmen sei dann an Ort und Stelle zu entscheiden. Bundesinnenminister Seehofer ist der Meinung, die förderale Struktur des Katastrophenschutzes sei richtig. Er sagte bei einem Besuch an der Steinbachtalsperre in Nordhrein-Westfalen, Zentralismus verbessere gar nichts.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.