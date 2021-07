Am Vormittag soll entschieden werden, ob die Evakuierungen im Gebiet um die nach dem Starkregen gefährdete Steinbachtalsperre im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen aufgehoben werden können.

Wie der Kreis auf Facebook mitteilte, wollen Experten abschließend beurteilen, wann der sichere Zustand wieder erreicht wird und die Bevölkerung zurückkehren kann. Das Abpumpen laufe nach Plan, die Situation sei unverändert stabil, aber nicht unkritisch. Nach Angaben der Bezirksregierung Köln besteht erst dann keine akute Dammbruchgefahr mehr, wenn die Talsperre zu zwei Dritteln entleert ist. Am Vormittag will sich Bundesinnenminister Seehofer vor Ort informieren. In Teilen der von der Flutkatastrophe besonders hart getroffenen Verbandsgemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz könnte es womöglich monatelang kein Trinkwasser geben. Bürgermeisterin Weigand sagte in "Bild live", die Infrastruktur sei stark zerstört. Eine Notwasserversorgung müsse gegebenenfalls auch über Monate gewährleistet werden können. Bei den Unwettern kamen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fast 160 Menschen ums Leben. Auch in Teilen Bayerns und Sachsens sorgte heftiger Regen am Wochenende für Überflutungen. Dabei kam in Bayern mindestens ein Mensch ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.