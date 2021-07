Am Abend ist ein zehnminütiger Schweigemoment für die Opfer und Betroffenen der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler zuende gegangen.

Landrat Pföhler hatte alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises dazu aufgerufen, um 19.50 Uhr innezuhalten und der Opfer der Katastrophe zu gedenken. Die Kirchen wurden gebeten, den Gedenkmoment mit einem Läuten der Kirchenglocken zu begleiten.



Zuvor hatten die Behörden bekanntgegeben, dass die Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz nach der Unwetterkatastrophe vor zwei Wochen auf 134 gestiegen war. Das Polizeipräsidium Koblenz teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden seien zwei weitere Tote geborgen worden. 73 Menschen werden nach wie vor vermisst. Die Zahl der Verletzten durch die von Starkregen ausgelösten Sturzfluten liege bei 766, hieß es. In Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben von Innenminister Reul inzwischen niemand mehr vermisst. Er bezifferte die Zahl der Todesopfer in NRW auf 47.

