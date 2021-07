Im Kreis Ahrweiler hat es gestern Abend einen Schweigemoment für die Opfer und Betroffenen der Flutkatastrophe gegeben.

Landrat Pföhler hatte alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises dazu aufgerufen, für zehn Minuten innezuhalten und der Opfer zu gedenken. Die Kirchenglocken läuteten in dieser Zeit.



In Rheinland-Pfalz waren bei der Unwetterkatastrophe mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen. 73 Personen werden noch vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben 47 Menschen. Nach Angaben der Behörden wird dort niemand mehr vermisst.

