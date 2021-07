Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands rechnen Hydrologen in den nächsten Jahren häufiger mit derartigen Extremlagen.

Die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse sei gestiegen und werde in Zukunft weiter steigen, sagte der Hydrologe Merz vom Helmholtz-Zentrum Potsdam im Deutschlandfunk. Er sehe darin auch eine Folge des Klimawandels, der extreme Wetterlagen wie Dürren oder Hochwasser begünstige.



Merz betonte, es gebe in Deutschland zwar eine gut etablierte Hochwasservorhersage. Gerade mit Blick auf kleinere Flüsse und Bäche bestehe aber noch viel Verbesserungsbedarf. So müssten die Menschen zum Beispiel besser über Gefahren aufgeklärt werden. Am effektivsten sei es, flussnahe Besiedlungen komplett zurückzufahren, erklärte der Hydrologe.

