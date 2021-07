Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, hat Kritik an der Warnpraxis zur Hochwasserkatastrophe zurückgewiesen. Die Warninfrastruktur habe vollständig funktioniert, sagte Schuster im Deutschlandfunk.

Man habe 150 Warnmeldungen verschickt, auch die Medien seien seit Mittwoch informiert worden, betonte Schuster (Audio-Link). Er kenne Menschen, die sagten, eine Warn-App oder eine Durchsage der Feuerwehr habe ihr Leben gerettet.

Sirenen-System wird reaktiviert

Schuster sagte, dass aktuell eine Bestandsaufnahme der Warnsysteme in Deutschland erfolge. Seit zwei Monaten laufe ein Förderprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro, um das System mit Warn-Sirenen zu reaktivieren beziehungsweise zu vervollständigen. Der Präsident des Bundesamtes geht davon aus, dass diese Summe nicht reichen werde.



Man brauche einen "Warnmittelmix" und redundante, also doppelte Systeme, für den Fall, dass eines ausfalle, sagte Schuster. Also neben den Warn-Apps und Warntafeln in Kommunen auch die alten Sirenen oder mobile Warnhinweise per Lautsprecher-Durchsagen. In vielen der betroffenen Katastrophen-Gebiete war das Mobilfunknetz zusammengebrochen.

Die Kritik am Warnsystem

Angesichts der mehr als 150 Todesopfer der Hochwasserkatastrophe wird darüber diskutiert, ob ausreichend gewarnt wurde. Einem Bericht der britischen Zeitung "The Times" zufolge wurden deutsche Behörden über das europäische Hochwasser-Warnsystem Efas bereits vier Tage im Voraus vor dem Unwetter gewarnt.

Kritik von Grünen, FDP und Linke

Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte dem Magazin "Der Spiegel", der Bund müsse mehr Verantwortung im Katastrophenschutz übernehmen. Es sei nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden, obwohl Experten seit Jahren vor klimabedingten Extremwetterereignissen warnten.



Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Theurer, sprach von einem Systemversagen, für das Innenminister Seehofer die Verantwortung trage. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Wellsow forderte den Innenminister zum Rücktritt auf.

Altmaier: Reichte die Vorsorge?

Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, man müsse die Frage stellen, ob ausreichend Vorsorge getroffen worden sei, um solche Ereignisse rechtzeitig zu erkennen.



Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul räumte in "Bild live" zwar Verbesserungsbedarf ein, meinte aber, es habe nach seinem Kenntnisstand keine grundsätzlichen Probleme gegeben.



Die wichtigsten Entwicklungen zur Unwetter-Lage in Deutschland haben wir in einem News-Blog für Sie zusammengefasst.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.