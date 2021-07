Nach der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland ist die Lage an einigen Orten weiter kritisch.

In Erftstadt-Blessem bei Köln besteht nach Angaben von Landrat Rock nach wie vor akute Lebensgefahr an einer Abbruchkante. Die Stabilität des Untergrunds müsse weiterhin überprüft werden. In Blessem war durch die Fluten ein riesiger Krater entstanden. An der Steinbachtalsperre in Euskirchen wird laut Bezirksregierung erst morgen entschieden, wann die Menschen in ihre Häuser zurückkehren dürfen.



Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Deutschland stieg auf fast 160. Heftige Regenfälle verursachten in Südostbayern, in der Sächsischen Schweiz und in Österreich weitere Überschwemmungen und Erdrutsche.

