Mit einer Gedenkstunde hat der nordrhein-westfälische Landtag an die Opfer der Hochwasserkatastrophe vor fast zwei Monaten erinnert.

Ministerpräsident Laschet sagte, man sei es den Opfern schuldig, den Wiederaufbau voranzutreiben. Eine solche Aufbauleistung sei zuletzt im Zweiten

Weltkrieg zu bewältigen gewesen. Zugleich kündigte der CDU-Politiker eine Verbesserung des Warnsystems in seinem Bundesland an. Ähnliche Ereignisse würden in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach weiter zunehmen.



Die Landtagsabgeordneten und eingeladenen Gäste gedachten mit einer Schweigeminute der 49 Toten in Nordrhein-Westfalen. Im Plenarsaal waren Kerzen und weiße Blumengestecke aufgestellt. An der Gedenkfeier nahmen Angehörige, Rettungskräfte und Helfer teil.

