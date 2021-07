Nach der Hochwasserkatastrophe sind in Rheinland-Pfalz 68 der bislang geborgenen 132 Todesopfer identifiziert. Landesinnenminister Lewentz versicherte bei der Pressekonferenz des Krisenstabs in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Arbeit erfolge mit größter Rücksicht auf die Würde der Verstorbenen. Dazu kämen bislang unbekannte Probleme: So sei in den zerstörten Wohnhäusern nur mühsam an DNA-Vergleichsmaterial zu kommen. Nach Angaben der Landesregierung werden außerdem 74 Vermisstenfälle geprüft.

Die Instandsetzungsarbeiten im Ahrtal kommen nach Angaben der Leiterin des Krisenstabs, Hermann, inzwischen voran. Dank freigeräumter Straßen könne die Bundeswehr mit dem Aufbau behelfsmäßiger Brücken beginnen. Die Flut hatte mehr als 30 Brücken zerstört. In Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Euskirchen besonders stark von der Katastrophe betroffen. Ein Sprecher erklärte, noch immer gebe es Probleme bei der Versorgung mit Strom und Trinkwasser. Die Aufräumarbeiten kämen aber voran.

