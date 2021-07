Bei den Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Behörden mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen.

Zuletzt wurde bekannt, dass neun Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig in Rheinland-Pfalz unter den Toten sind. Nach Angaben von Landesinnenminister Lewentz wurden mehrere Tausend Bürger vor den Fluten in Sicherheit gebracht. Dennoch gibt es immer noch zahlreiche Vermisste. An allen Behörden in Rheinland-Pfalz werden morgen die Fahnen auf halbmast gesetzt.



In Nordrhein-Westfalen blieb die Lage ebenfalls weiter angespannt. Die Kölner Polizei meldete am Abend fünf weitere geborgene Tote. Keine Entwarnung gibt es an der Steinbachtalsperre in Euskirchen, wo mehrere Orte evakuiert wurden. Die Talsperre war von einem Sachverständigen als instabil eingestuft worden. - Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschlands waren nach Angaben des Energieversorgers E.ON wegen des Unwetters ohne Strom. Tausende Hilfskräfte sind im Einsatz, darunter 850 Soldaten der Bundeswehr.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab bekannt, den betroffenen Bundesländern auf deren Bitten mit Hilfe des europäischen Erdbeobachtungsprogramms "Copernicus" Satellitenbilder der Überschwemmungsgebiete zu liefern, um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu unterstützen.

