Behörden in Nordrhein-Westfalen geben für die vom Hochwasser überlastete Steinbachtalsperre teilweise Entwarnung.

Der Rhein-Sieg-Kreis teilte mit, der Wasserstand sei inzwischen unkritisch. Damit bestehe keine akute Gefahr mehr, dass die Staumauer brechen könne. Die Evakuierung der unterhalb gelegenenen Orte Swisttal und Rheinbach nahe Bonn könne aufgehoben werden. Auch der benachbarte Kreis Euskirchen teilte mit, die Talsperre sei sicher. Das Betretungsverbot für die betroffenen Orte gilt dort allerdings zunächst weiter. Die Bevölkerung werde in Kürze informiert, wann sie im Laufe des Tages zurückkehren könne, hieß es in der Warn-App Nina. Einsatzkräfte hatten an dem Stausee tagelang Wasser abgepumpt und damit eine weitere Flutkatastrophe verhindert. Zur Stunde besucht Bundesinnenminister Seehofer die Talsperre.



Im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten nach der Flutkastrophe weiter gestiegen. Nach Angaben der Polizei in Koblenz kamen mindestens 117 Menschen ums Leben. Mehr als 700 Menschen wurden verletzt.

