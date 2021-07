Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz rechnet nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands mit weiteren Todesopfern.

Nach derzeitigem Stand zähle man allein in Rheinland-Pfalz mehr als 50 Tote, sagte Lewentz im Deutschlandfunk. Man stelle sich aber darauf ein, noch mehr Opfer zu finden. Derzeit stießen Rettungskräfte in leerlaufenden Kellern auf immer mehr Menschen, die das Hochwasser nicht überlebt hätten. Das seien dramatische Bilder für die zahlreichen professionellen und ehrenamtlichen Helfer und nehme diese sehr mit, betonte der SPD-Politiker. Hier sei auch seelsorgerische Unterstützung vonnöten. Zugleich gehe es weiter darum, Leben zu retten. Es gebe noch immer Dörfer, die für die Helfer kaum erreichbar seien. Die Lage sei extrem schwierig und dies werde vermutlich auch noch eine ganze Weile andauern, erklärte Lewentz. Er sicherte den Menschen in den betroffenen Gebieten zugleich schnelle und unbürokratische Hilfe zu. Zunächst müsse es darum gehen, wichtige Infrastruktur wie etwa die Wasser- und Stromversorgung wieder herzustellen.

