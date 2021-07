In den Niederlanden haben wegen des Hochwassers tausende Menschen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Unter anderem ist die Stadt Venlo im Süden des Landes mit 100.000 Einwohnern betroffen. Minsterpräsident Rutte erklärte das Hochwasser in der Provinz Limburg zu einer nationalen Katastrophe. Feuerwehrleute bemühen sich derzeit, Deiche zu verstärken und Einwohner wegzubringen. In Belgien ist vor allem die Provinz Lüttich betroffen. In dem Land gab es mindestens 20 Todesopfer.



Im Westen Deutschlands starben mehr als 100 Menschen. Vor allem entlang der Ahr in Rheinland-Pfalz sind noch zahlreiche Orte überflutet. Weiterhin dramatisch ist die Situation auch in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen, wo es zu schweren Erdrutschen kam, bei denen mehrere Häuser einstürzten. In den Hochwassergebieten sind noch mehr als 100.000 Menschen ohne Strom. Das Unwetter und die daraus entstandenen Überflutungen sorgten weiter für Ausfälle der Stromversorgung, teilte der Versorger West-Energie in Essen mit. Auch der Zugverkehr ist weiter stark beeinträchtigt.



Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.