Der in Rheinland-Pfalz neu gegründete Untersuchungsausschuss des Landtags fordert Akteneinsicht, um die Hintergründe der Flutkatastrophe im Juli aufzuklären.

Ministerien, Behörden und andere staatliche Stellen seien nun aufgerufen, bis Mitte November alle relaventen Unterlagen herauszugeben, sagte der Ausschussvorsitzende Haller nach der konstituierenden Sitzung des Gremiums. Diese fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In einem ersten Schritt sollen dem Gremium alle physischen und elektronischen Akten sowie die digitale Kommunikation bis zur Flutnacht am 14. Juli vorgelegt werden, forderte der SPD-Politiker. Wie es danach weitergehe, werde vom Umfang des Materials abhängen. Über die Berufung von Zeugen sei noch nicht gesprochen worden.



Der Ausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag soll klären, ob und wie Alarmketten eingehalten und genutzt wurden - vor, während und nach der Sturzflut. Insbesondere gehe es um politische Verantwortung, hieß es. Verschiedene Behörden und Politiker stehen in der Kritik, weil sie die Bevölkerung zu spät oder gar nicht gewarnt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt unter anderem auch gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler (CDU), wegen möglicher fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.



Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli war Westdeutschland besonders stark betroffen. Allein in Rheinland-Pfalz kamen in der Folge mindestens 134 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.