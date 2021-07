Nach der Unwetterkatastrophe fordert der Städte- und Gemeindebund schnelle Hilfen von Bund und Ländern.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", in den betroffenen Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seien Teile der Infrastruktur weitgehend zerstört. Man brauche einen nationalen Kraftakt, um den Wiederaufbau rasch und unbürokratisch zu organisieren und zu finanzieren.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sprach im ARD-Fernsehen von einer Aufgabe für ganz Deutschland. Der CDU-Vorsitzende warb für Direkt- und Strukturhilfen in Zusammenarbeit mit dem Bund wie nach dem Hochwasser 2002 in Ostdeutschland.



Die FDP plädierte für eine Wiederauflage des Fluthilfe-Fonds, Der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Buschmann, sagte, darüber könnte der Bundestag in einer Sondersitzung beraten. Buschmann verwies auf den Aufbauhilfefonds nach der Flutkatastrophe von 2013. Damals hatten Bund und Länder acht Milliarden Euro bereitgestellt, um Schäden zu beseitigen und Privathaushalte und Unternehmen zu entschädigen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.