Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ist die Zahl der Toten auf mehr als 100 gestiegen.

Allein in Rheinland-Pfalz sind mindestens 63 Menschen in den Fluten ums Leben gekommen. Vor allem entlang der Ahr sind noch zahlreiche Orte überflutet. Im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler werden nach Behördenangaben noch etliche Menschen vermisst. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, in einigen Ortschaften hätten sich apokalyptische Szenen abgespielt. Besonders tragisch sei die Situation in Sinzig, wo zwölf Bewohner einer Behinderteneinrichtung ertranken.



In Nordrhein-Westfalen starben mindestens 43 Menschen. Weiterhin dramatisch ist die Situation in Erftstadt südlich von Köln, wo es zu schweren Erdrutschen kam. Mehrere Häuser stürzten ein, gesperrte Teile der Autobahn 1 fielen in den Fluss Erft. Ministerpräsident Laschet sprach von einer "Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß". Es sei zu befürchten, dass die Opferzahlen weiter stiegen. Etwas entspannt hat sich die Lage an der Steinbachtalsperre, wo inzwischen kontrolliert Wasser abgelassen werden kann. Überall sind Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Betroffenen zu unterstützen. Das Verteidigungsministerium löste militärischen Katastrophenalarm aus. Mehr als 900 Soldaten sind in den Hochwassergebieten im Einsatz.



Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.