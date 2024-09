Keine Entwarnung

Hochwasserlage in Mittel- und Osteuropa bleibt kritisch

Die Lage in den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa bleibt weiter angespannt. So werden etwa in Österreich heute erneut Niederschläge erwartet. In Niederösterreich werden die 25.000 Einsatzkräfte mittlerweile von rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten unterstützt.