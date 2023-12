Aufgeweichte Deiche

Ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr besprechen sich auf der Zufahrt zum Serengeti-Park in Hodenhagen in Niedersachsen. (Philipp Schulze / dpa )

In Oldenburg wird eine mögliche Evakuierung vorbereitet. Die Deiche seien unverändert einem hohen Druck ausgesetzt, teilte die Stadt mit. In Lilienthal nahe Bremen mussten hunderte Menschen ihre Häuser bereits verlassen. An einigen Orten wurden Bäume gefällt, um Deiche zu sichern. Der Landkreis Mansfeld-Südharz stellte den Katastrophenfall fest. Fast überall ist das Technische Hilfswerk im Einsatz. Hubschrauber der Bundeswehr helfen unter anderem beim Transport von Sandsäcken.

Wegen Schaulustiger verstärkte die Polizei ihre Kontrollen. Niedersachsens Innenministerin Behrens sprach im Magazin "Der Spiegel" von Katastrophen-Touristen. Sie reisten extra an, um sich die Wassermassen anzusehen. Viele ignorierten dabei die Absperrungen. Laut der SPD-Politikerin wurden sogar Kite-Surfer in den Hochwasser-Gebieten gesichtet. Wer in Notlagen gerate, müsse seine Rettung selbst bezahlen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.