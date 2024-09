Hochwasser in Österreich - ein Auto steht in Kirchberg im Hochwasser der Pilach. (FF KIRCHBERG / PIELACH / apa / dpa / Unbekannt)

Die Gemeinde Bystryca Klodzka an der Grenze zu Tschechien schrieb auf X, obwohl Wasser abgelassen worden sei, habe das Wasser am Damm in Miedzygorze seinen Höchststand erreicht. Der Wasserzulauf sei "riesig". Die Regionale Wasserwirtschaftsbehörde in Breslau teilte mit, die tiefergelegenen Dörfer würden evakuiert.

Angesichts steigender Wasserstände vieler Flüsse im Südwesten des Landes hatte Regierungschef Tusk am Abend an die Bürger appelliert, sich in Sicherheit zu bringen. Bei einem Treffen mit Vertretern der Rettungskräfte in Nysa habe er gehört, dass es manchmal schwer sei, sie zum Verlassen ihrer Häuser zu bewegen.

Tschechien: Weitere Ortschaften evakuiert

In Tschechien ist besonders das Grenzgebiet zu Polen von den Überschwemmungen betroffen. In der Nacht mussten mehrere Tausend Einwohner von Cesky Tesin ihre Häuser auf Anordnung des Bürgermeisters verlassen. Die Olsa, ein Nebenfluss der Oder, drohte dort über die Ufer zu treten. Gestern mussten bereits in der Stadt Opava tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Menschen wurden vermisst. Auch andere Ortschaften wurden evakuiert. Im Altvatergebirge wurde die 2000-Einwohner-Gemeinde Ceska Ves durch die Wassermassen der Bela von der Außenwelt abgeschnitten.

Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. Die darunter liegenden Gemeinden entlang der Blanice konnten indes frühzeitig gewarnt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, galt in Tschechien an rund 80 Pegel-Messstationen die höchste Hochwasser-Alarmstufe. Das bedeute, dass Gefahr für Leib und Leben bestehe oder größere Sachschäden drohten.

Lage in Österreich spitzt sich zu

In Österreich sind in der Nacht weitere Bezirke zu Katastrophengebieten erklärt worden, damit bekommen die Katastrophenschutzbehörden mehr Befugnisse. Besonders betroffen ist das Bundesland Niederösterreich rund um Wien. Dort gab es in der Nacht rund 4.500 Feuerwehreinsätze, Bewohner mussten aus ihren Häusern gerettet werden. Zahlreiche Straßen in Niederösterreich sind inzwischen unpassierbar. Die Landesregierung geht davon aus, dass einige Ortschaften im Laufe des Tages nicht mehr auf dem Landweg erreichbar sein werden. Zudem kommt es zu Stromausfällen. In den nächsten Stunden soll es weiter stark regnen.

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer sagte am Abend dem Sender ORF, die Armee stehe bereit, um Unterstützung zu leisten.

Vorbereitungen auf Hochwasser auch in Deutschland

In Dresden sind vor dem erwarteten Hochwasser Abrissarbeiten an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke über die Elbe abgeschlossen worden . Das bestätigte die Feuerwehr am Abend. Wie der MDR berichtet, sind alle Trümmerteile am Ufer zur Neustadt abtransportiert worden. Wegen des aufkommenden Hochwassers sollte die gesamte Technik abgezogen werden. An der Elbe in Dresden wird laut Landeshochwasserzentrum am Vormittag ein Pegelstand von vier Metern erwartet. Der normale Wert liegt bei rund zwei Metern. Dauerregen östlich von Elbe und Spree ließ zudem die Flüsse im Osten Sachsens anschwellen. Auch Brandenburg stellte sich auf mögliche Überschwemmungen ein.

In Bayern ist der Hauptteil der fürs Wochenende angekündigten Niederschläge nach Erkenntnis des Hochwassernachrichtendienstes bereits gefallen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, bleibt die Lage jedoch angespannt.

