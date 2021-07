Die Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, Heil, sieht bei der Finanzierung des Wiederaufbaus in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten vor allem die öffentliche Hand in der Pflicht.

Ein Eingreifen des Staates sei in diesem Fall besser, als wenn jeder Geschädigte dies privat stemmen müsse, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk - auch vor dem Hintergrund, dass viele alte Menschen betroffen seien. Sie sei sich nicht sicher, ob den Bewohnern geholfen wäre, wenn sie sich mit Versicherungen herumzanken müssten, die nach Hintertüren suchen würden, um "da rauszukommen".



Heil, die für den besonders vom Hochwasser betroffenen rheinland-pfälzischen Wahlkreis Ahrweiler im Bundestag sitzt, stellte klar, nicht jedes zerstörte Haus in der Region könne wieder aufgebaut werden. Allerdings hätten die Menschen Rechte an ihren Grundstücken. In solchen Fällen müsse man sehen, ob ein Tausch möglich sei.



Die Bauausschuss-Vorsitzende wies darauf hin, dass das Ahrtal eine der am dünnsten besiedelten Regionen in ganz Deutschland sei. Daher sei man um jeden froh, der dort wohne. Nur weil es "alle 100, 200 oder 300 Jahre" ein solches Ereignis gebe, könne man jetzt nicht sagen, dass man die Tal-Auen nicht mehr bebaue. Bei neuen Gebäuden müsse man aber auf einen besseren Hochwasserschutz achten.



Das hatte zuletzt auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, verlangt. Er regte im Interview der Woche des Deutschlandfunks zudem eine Diskussion darüber an, ob man jedes Haus wieder dort errichten sollte, wo es gestanden habe, auch wenn dies für die Eigentümer hart sei.

