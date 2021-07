Der Bund beteiligt sich mit zunächst rund 400 Millionen Euro an den Soforthilfen für die vom Hochwasser betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen.

Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Demnach schlossen die betroffenen Länder und der Bund eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung. Die notwendigen haushaltsrechtlichen Schritte würden unverzüglich eingeleitet.

Eine abschließende Schadensschätzung sei noch nicht möglich, hieß es weiter. Die Hilfen des Bundes könnten daher noch erhöht werden.



Starkregen hatte vom 13. bis zum 15. Juli insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schwere Überflutungen ausgelöst und erhebliche Schäden an Häusern, Straßen, Schienen und weiterer Infrastruktur verursacht. Rund 180 Personen kamen ums Leben, noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst.

