Der Oberbürgermeister von Hockenheim, Gummer, ist von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte, wurde der SPD-Politiker vor seinem Privathaus in Böhl-Iggelheim niedergeschlagen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeifahndet nach einem etwa 40-jährigen, dunkelhäutigen Mann. Über das Motiv ist bisher nichts bekannt.



Gummer scheidet Ende Juli altersbedingt aus dem Amt aus. Über seine Nachfolge entscheiden die Bürger von Hockenheim an diesem Sonntag.